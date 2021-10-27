В Израиле планируют создать самый длинный подвесной мост в стране - мост длиной 85 метров появится в Верхней Галилее – над долиной, соединяющей национальный парк Тель-Хай и лес Харей-Нафтали.

Как пишет «Центр транспортных стратегий», работы начнутся в ближайшие дни и будут завершены в течение 2022 года.

В Израиле уже действуют несколько подвесных мостов. Например над долиной Бесор (80 метров) и в парке Нешера (70 метров), однако этот станет самый протяженным в Израиле и сам по себе будет достопримечательностью.

Мост будет сооружен из стали, на его прокладку министерство туризма выделило 4,5 млн шекелей. Он пройдет над «национальной туристической тропой» (Швиль Исраэль) и свяжет несколько интересных туристических объектов, включая скульптуру «Рычащий лев», созданную Авраамом Мельниковым, скульптором из Бессарабии, музей «Бейт ха-шомер», расположенный на территории кибуца Кфар-Гилади, парк Тель-Хай и археологический парк Тель-Роим.

В рамках проекта будет также обустроена смотровая площадка у стоянки в Кфар-Гилади, которая позволит наслаждаться видами на долину Хула и склоны Хермона.

Напомним, что в Киеве планируют проложить арочный мост через озеро Радунка, которое находится в Днепровском районе города Киева – между Радужным массивом и Русановскими садами, говорится в распоряжении проекта КГГА №2152.