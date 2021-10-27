За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 22 574 человек, зафиксировано 692 летальных случая, 11 593 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 27 октября.

Суточный показатель заболеваемости держится на высоком уровне, он является одним из наибольших за все время пандемии. Рекордное количество новых случаев заражения было зафиксировано 22 октября, тогда обнаружили 23 785 инфицированных за сутки.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 825 733 человека, из них 2 401 705 выздоровели, летальных исходов – 65 628.

Стоит отметить, что в Украине до конца года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. С 23 сентября все регионы перешли в желтую.

С 15 октября красная зона карантина действует в Херсонской области, с 18 октября – в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях, с 23 октября – в Сумской области, с 26 октября – в Ровенской и Николаевской.

В Украине сделали уже более 16 миллионов прививок от коронавируса, более 7 миллионов человек получили две дозы.

Напомним, что за сутки 25 октября в Украине было зафиксировали 19 120 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 734 летальных исхода от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 2 939 человек, выздоровели 9 738 человек.