В клинике Черноморского Национального университета имени Петра Могилы созданы условия для вакцинации всех желающих.

Об этом пишет медиацентр университета.

Отмечается, что руководство и преподаватели ЧНУ проводят работу по информированию студентов о необходимости защитить своё здоровье в условиях пандемии. Ректор Леонид Клименко подчёркивает, что принудительная вакцинация студентов запрещена, а вот просветительская деятельность необходима в нынешних условиях.

В понедельник, 25 октября, в помещении ученого совета ЧНУ имени Петра Могилы состоялась встреча представителей студенчества и медиков университета.

На встрече присутствовали представители Медицинского института ЧНУ имени Петра Могилы — доктор медицинских наук, профессор, проректор по научно-педагогической работе и вопросам развития Николай Клименко, кандидат медицинских наук, доцент, директор медицинского института Геннадий Грищенко и кандидат медицинских наук, главный врач университетской поликлиники Могилянки Татьяна Яблонская.

Они объяснили важность вакцинации от COVID-19 в сегодняшних условиях, а также отметили влияние нового штамма вируса.

— Положение с пандемией ухудшается. Все объясняется тем, что сейчас уже свирепствует следующее поколение коронавируса, а именно – коронавирус Дельта, который более мощный, вредный и опасный, чем предыдущие штаммы. Если предыдущие поражали преимущественно старшие группы населения, то этот поражает и молодежь, и подростков, и детей. Это объясняется тем, что он сам по себе агрессивнее, но и также тем, что старшие поколения уже провакцинировались и вирус ищет себе следующих жертв, а оставшиеся для его деятельности контингенты – как раз и есть невакцинированные лица. Кроме того, формы поражения тоже значительно сильнее предыдущих. Вы видите, что заболеваемость все же растет. Мы очень волнуемся за вас, поэтому просим вакцинироваться, — рассказал Николай Клименко.

В свою очередь представители студенчества ЧНУ имени Петра Могилы во время встречи имели возможность задать вопросы и сразу получить ответы от медиков. Полученная информация может помочь студентам и невакцинированным лицам решить для себя вопрос о вакцинации.

В сентябре сообщалось, что институт последипломного образования Черноморского национального университета имени Петра Могилы объявил о начале набора на курсы тематического усовершенствования врачей.