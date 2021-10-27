В Украине по состоянию на среду, 27 октября, вакцинацию против коронавируса прошли свыше 15 тысяч украинцев, которым не исполнилось 18 лет.

Об этом свидетельствуют данные Системы охраны здоровья СНБО.

Указано, что большинству из вакцинированных — от 16 до 18 лет. Так, в возрастной группе 12-16 лет сделана COVID-прививка 2 336 подросткам. Больше всего в Черновицкой (426) и Днепропетровской (301) областях. Меньше всего на Луганщине (18) и на Львовщине (3).

В возрастной группе 16-18 лет вакцинировано 12 703 человека. Из них в Киеве прививку получили 1 225 молодых людей, в Днепропетровской области — 924, а на Полтавщине — 830.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины разрешило вакцинацию от COVID для детей старше 12 лет. Речь идет о вакцинации тех, кто не относится к группам риска.