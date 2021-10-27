Судья в Испании предоставил совместную опеку над собакой разведенной паре, которая обратилась в суд, чтобы определить, с кем будет жить домашнее животное.

Об этом пишет ВВС, сообщает Европейская правда.

Мадридский суд счел, что обе стороны несут совместную ответственность и совместно должны заботиться о собаке Панде.

В настоящее время Испания разрабатывает новое законодательство, согласно которому животные больше не считаются объектами и официально признаются живыми существами.

Этот статус поможет партнеру запросить совместную опеку над домашним животным после разрыва отношений.

Лола Гарсия из юридической фирмы Law & Animals подала это дело в суд в соответствии с Европейской конвенцией о защите домашних животных 1987 года, которую Испания ратифицировала в 2017 году.

Она сказала, что это было новаторское решение, потому что ее клиент смогла заявить о себе не как совладелец собаки, а как со-ответственный человек и со-опекун.

По словам Лолы Гарсии, в качестве доказательств были представлены договор об взятии Панды из приюта, ветеринарные счета и фотографии, на которых все трое выглядят как семья, точно так же, как если бы это была семейная фотография с детьми.

Судья постановил, что доказательства в ходе разбирательства показывают эмоциональные отношения между истцом и собакой, которые заслуживают законной опеки.

Напомним, полиция немецкого города Гамбург оказала первую помощь собаке без сознания породы чихуахуа, которую им принесла в отделение девочка. Животное удалось спасти.