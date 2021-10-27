Корпорация Google отчиталась о наивысшем росте выручки по итогам квартала за последние 14 лет и почти удвоила свою прибыль.

Об этом пишет Экономическая правда.

Отмечается, что компания за один год показала квартальный рост, который поисковый гигант обычно фиксировала в течение двух лет.

— Пандемия изменила основной рекламный бизнес Google — небольшие компании инвестировали средства в цифровую рекламу, рассчитанную на онлайн-покупателей. В то время как трафик оффлайн-магазинов падал, маркетологи обращались в Google для продвижения своих продуктов, — говорится в сообщении.

Материнская компания Alphabet во вторник сообщила, что выручка Google выросла на 41% — до 65,12 миллиардов долларов. При этом компания получила прибыль в 21,03 миллиардов долларов — это почти в три раза больше финансовых показателей к пандемии.

Рекламный бизнес Google принес компании 53,13 миллиардов долларов доходов, что на 43% больше, чем за тот же период прошлого года (37,1 миллиардов). Финдиректор компании Рут Порат заявила, что изменение политики конфиденциальности Apple оказало сдержанное влияние на выручку YouTube. Выручка подразделения Google Cloud, в которое входят, в частности, платформы для анализа и инструменты для совместной работы, выросла на 45% — до 4,99 миллиардов долларов.

Напомним, Google и YouTube заявили о новой политике, которая запрещает монетизацию на контенте в котором отрицают изменения климата.