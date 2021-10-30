31 октября, в день выборов мэра Харькова, на 41 избирательном участке заработают пункты вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Отмечено, что пункты вакцинации будут работать на избирательных участках, расположенных в школах.

Получить прививку желающие смогут с 9:00 до 18:00. Иммунизация будет проводиться вакцинами Coronavac, Pfizer и AstraZeneca.

«В Харькове в последние дни в сутки в среднем вакцинируются около 8 тысяч жителей. Наша задача — сделать все, чтобы эта цифра росла. Поэтому обращаемся ко всем харьковчанам с просьбой не только активно голосовать, но и позаботиться о своем здоровье и здоровье близких», — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 30 октября харьковские правоохранители получили 60 обращений о нарушениях избирательного законодательства.