В историческом районе Нью-Йорка закончили строительство 325-метрового жилого здания, которое обошлось в 750 миллионов долларов.

Застройщики утверждают, что у такого невероятного, процветающего и культурного места как Бруклин должна быть своя впечатляющая высотка, пишет «Вокруг света. Украина».

Над проектом 93-этажной Бруклинской башни работало бюро SHoP Architects.

Построенная за три года, она пополнила список супервысоких зданий Большого Яблока — то есть тех, высота которых достигает 300 метров. И оказалась на шестом месте в рейтинге самых высоких небоскребов Нью-Йорка.

Компания JDS Development Group — заказчик и владелец высотки — пристроила небоскреб к зданию бывшего сберегательного банка «Дайм» начала ХХ века. В 2016 году она купила выведенный из эксплуатации банк за 95 миллионов долларов. Его переоборудовали, разместив внутри торговые помещения и сохранив при этом неоклассический интерьер. Наверху обустроят бассейн.По мнению авторов проекта, историческое здание банка органично сочетается с рифленым черным фасадом из нержавеющей стали, бронзы и стекла современного небоскреба.

В Бруклинской башне разместится жилье, рассчитанное на разные потребности и кошелек. Здесь будут роскошные апартаменты за несколько миллионов долларов и 150 кондоминиумов среднего размера. А также 400 квартир для сдачи в аренду. 30 процентов из них — так называемое доступное жилье, охваченное социальной программой Housing New York.

Напомним, Китай запретил меньшим городам страны возводить «сверхвысокие здания» — в рамках попытки подавить «проекты тщеславия».