Первая в истории научная оценка количества парниковых газов, выбрасываемых и поглощаемых лесными объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, показала, что по крайней мере 10 ключевых участков за последние 20 лет произвели больше углерода, чем поглотили.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Объединив спутниковые данные с информацией мониторинга объекта, исследователи из ЮНЕСКО, Института мировых ресурсов (WRI) и Международного союза охраны природы (IUCN) смогли не только оценить углеродный обмен в исторических лесах между 2001 и 2020 годами, но и определить причины некоторых выбросов.

Причина дисбаланса в антропогенном факторе: незаконных вырубках и превращении леса в сельскохозяйственные угодья. Также углекислый газ выделяется из-за пожаров, которые следуют за продолжительными периодами засухи. Они вызваны изменением климата.

В десятку лесов, производящих углекислоту, входят:

тропический лес на Суматре (Индонезия);

биосферный заповедник Рио-Платано (Гондурас);

национальный парк Йосемити (США);

международный парк мира Уотертон-Глейшер (Канада);

горы Барбертон-Махонджва (ЮАР);

парк Кинабалу (Малайзия);

бассейн озера Увс-Нуур (Россия, Монголия);

национальный парк Гранд-Каньон (США);

район Больших Голубых гор (Австралия);

национальный парк Морн-Труа-Питон (Доминика).

Общая площадь лесов всемирного наследия — 69 миллионов гектаров, примерно вдвое больше Германии.

Ранее сообщалось, что за последние 30 лет человечество уничтожило 420 млн гектаров леса, что в 7 раз больше всей территории Украины.