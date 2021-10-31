В Великобританию из Афганистана прибыла первая группа из 29 представителей ЛГБТ-сообщества, которые спасаются от преследований со стороны захватившего власть в стране радикального исламистского движения Талибан.

Об этом сообщает Лига.нет со ссылкой на заявление британского правительства.

При правлении Талибана ЛГБТ-люди являются одними из самых уязвимых в Афганистане. Многие из них сталкиваются с преследованиями, дискриминацией и физическим насилием.

Великобритания взяла на себя миссию помочь этим людям, вывезти их из страны, предоставив возможность начать новую жизнь.

По данным канадской правозащитной организации Rainbow Railroad, в Афганистане проживают сотни геев, лесбиянок и бисексуалов. Десяткам из них уже помогли перебраться в безопасное место. Среди них — студенты и активисты, неоднократно выступавшие за равенство ЛГБТ-сообщества в Афганистане.

Когда «Талибан» получил контроль над страной в 1990-х годах, были криминализовали все сексуальные отношения, кроме гетеросексуального брака. Мужчин и женщин за «блуд», «прелюбодеяния» и «мужеложство» часто казнили.

В Конституции Афганистана, как исламской стране, закреплено первостепенное значение законов шариата (религиозное исламское право, допускающее исключительно гетеросексуальные отношения в браке). После американского вторжения в 2001 году в стране был восстановлен уголовный кодекс 1976 года, который считается более либеральным. Однако, согласно ему, гомосексуальность считается преступлением. В статье 427 содержится термин «педерастия». Наказание предусматривает «длительное тюремное заключение». Поэтому в Афганистане нет открытых геев.

По словам афганского проповедника Шамсула Рахмана, большинство исламских богословов сходятся во мнении, что смертная казнь — подходящая мера наказания за гомосексуальные отношения, пишет BBC.

Вместе с тем, в афганском обществе до сих пор есть такое явление как бача-бази, пишет The Week, когда мальчиков допубертатного возраста берут в рабство для исполнения эротических танцев в женском образе и сексуального удовлетворения взрослых мужчин. Причем в 1996–2001 годах, в период первого правления «Талибана», бача-бази были строго запрещены именно из-за гомосексуального подтекста. После падения режима талибов эта традиция вновь стала практиковаться. Сейчас «Талибан» объявил, что бача-бази будет караться смертной казнью.

Напомним, Соединенные Штаты предоставят еще 144 миллиона долларов для помощи Афганистану. Средства направят на борьбу с гуманитарным кризисом.