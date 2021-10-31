В Украине за минувшие сутки, 30 октября, подтвердили 17 430 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях. В Николаевской области зафиксировано 939 случаев.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

За сутки с диагнозом коронавирусная болезнь были госпитализированы 5 663 пациента, 336 человек умерли и 5 269 выздоровели.

Методом ПЦР было протестировано 47 906 человек, методом ИФА — 12 652, экспресс-тестами — 36 728.

Больше всего новых заражений за сутки в таких областях:

Харьковской — 1934,

Одесской — 1521,

Житомирской — 1166,

Львовской — 1040.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 922 302 человека;

выздоровели — 2 436 213 человек;

летальных исходов — 67 729.

Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировали 26 198 новых случаев коронавирусной болезни. В том числе заболели 1643 ребенка и 379 медработников.