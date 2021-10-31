В Украине за минувшие сутки, 30 октября, подтвердили 17 430 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях. В Николаевской области зафиксировано 939 случаев.
Об этом информирует пресс-служба Минздрава.
За сутки с диагнозом коронавирусная болезнь были госпитализированы 5 663 пациента, 336 человек умерли и 5 269 выздоровели.
Методом ПЦР было протестировано 47 906 человек, методом ИФА — 12 652, экспресс-тестами — 36 728.
Больше всего новых заражений за сутки в таких областях:
За все время пандемии в Украине:
Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировали 26 198 новых случаев коронавирусной болезни. В том числе заболели 1643 ребенка и 379 медработников.
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В Украине за минувшие сутки, 30 октября, подтвердили 17 430 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях. В Николаевской области зафиксировано 939 случаев.
Об этом информирует пресс-служба Минздрава.
За сутки с диагнозом коронавирусная болезнь были госпитализированы 5 663 пациента, 336 человек умерли и 5 269 выздоровели.
Методом ПЦР было протестировано 47 906 человек, методом ИФА — 12 652, экспресс-тестами — 36 728.
Больше всего новых заражений за сутки в таких областях:
За все время пандемии в Украине:
Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировали 26 198 новых случаев коронавирусной болезни. В том числе заболели 1643 ребенка и 379 медработников.
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
|
Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.Максим Коваль
|
Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?Станислав Мартиросов