Работники службы путей КП «Николаевэлектротранс» 23 октября закончили ремонт самого аварийного участка на пересечении улиц Потемкинская и Артиллерийская – там полностью заменили рельсовое скрепление, рельсы на кривом участке пути и заасфальтировали близлежащий участок дороги.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Директор КП «Николаевэлектротранс» Юрий Сметана рассказал, что коммунальное предприятие регулярно получает заявки на необходимость ремонта дорог по ходу движения электротранспорта.

Часть из них поступает через группу Contact Center при Николаевском городском совете, некоторые из проблемных мест пишут на официальную страницу КП в Facebook – все они предварительно прорабатываются и проверяются на техническую возможность проведения работ собственными силами, отмечают в пресс-службе.

— Мы адекватно оцениваем свои возможности и где можем отремонтировать своими ресурсами – мы это делаем. Наши водители тоже дают информацию об аварийных местах, препятствующих движению, поэтому, в первую очередь, ремонтируем эти объекты, чтобы безопасно довезти наших пассажиров, — сказал Юрий Сметана.

На предприятии также рассказали, что 27 октября начаты работы на пересечении улиц Кузнецкая и Малая Морская. В этом районе работают и другие коммунальные подразделения, поэтому движение транспорта здесь несколько затруднено.

КП «Николаевэлектротранс» просит водителей и пешеходов обращать внимание на знаки, размещаемые во время проведения ремонтных работ.

Напомним, стал известен перечень городских дорог, которые отремонтируют за 250 миллионов гривен кредитных средств и денег бюджета Николаева.