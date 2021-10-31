Сегодня, 31 октября, не стало николаевской художницы Серафимы Федоровны Сенкевич — заслуженного деятеля искусств Украины. Она приходилась родной тетей городскому голове Николаева Александру Сенкевичу.

О печальном известии сообщили в Союзе художников Николаевской области.

— С большой грустью сообщаем, что ушла в вечность яркая женщина современности, талантливая и неповторимая художница Серафима Федоровна... Наши соболезнования семье, коллегам, горожанам... Вечная память, — сказано в сообщении.

Отметим, что в эфире 19 октября Александр Сенкевич рассказал, что от коронавирусной болезни скончалась его родная тетя, проживавшая в Кишеневе.

афима Сенкевич жила и работала в Николаеве с 1970 года. В этом же году она стала членом Николаевской организации Союза художников Украины. Серафима Сенкевич была мастером пейзажа, портета и натюрморта. По ее инициативе был организован клуб женщин-художниц, открыт выставочный зал при Николаевском филиале Киево-Могилянской Академии.

В 1993 году Серафиме Федоровне Сенкевич присвоено звание Заслуженного деятеля культуры Украины. Многочисленные персональные выставки проходили в Николаеве и Киеве.

Произведения художницы представлены в музейных и частных коллекциях в Украине, Молдавии, России, Венгрии, Словакии, Франции, Германии, США , Японии и других странах.

Редакция НикВестей выражает искренние соболезнования родным и близким Серафимы Сенкевич