Сегодня, 31 октября, не стало николаевской художницы Серафимы Федоровны Сенкевич — заслуженного деятеля искусств Украины. Она приходилась родной тетей городскому голове Николаева Александру Сенкевичу.
О печальном известии сообщили в Союзе художников Николаевской области.
— С большой грустью сообщаем, что ушла в вечность яркая женщина современности, талантливая и неповторимая художница Серафима Федоровна... Наши соболезнования семье, коллегам, горожанам... Вечная память, — сказано в сообщении.
Отметим, что в эфире 19 октября Александр Сенкевич рассказал, что от коронавирусной болезни скончалась его родная тетя, проживавшая в Кишеневе.
афима Сенкевич жила и работала в Николаеве с 1970 года. В этом же году она стала членом Николаевской организации Союза художников Украины. Серафима Сенкевич была мастером пейзажа, портета и натюрморта. По ее инициативе был организован клуб женщин-художниц, открыт выставочный зал при Николаевском филиале Киево-Могилянской Академии.
В 1993 году Серафиме Федоровне Сенкевич присвоено звание Заслуженного деятеля культуры Украины. Многочисленные персональные выставки проходили в Николаеве и Киеве.
Произведения художницы представлены в музейных и частных коллекциях в Украине, Молдавии, России, Венгрии, Словакии, Франции, Германии, США , Японии и других странах.
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Сегодня, 31 октября, не стало николаевской художницы Серафимы Федоровны Сенкевич — заслуженного деятеля искусств Украины. Она приходилась родной тетей городскому голове Николаева Александру Сенкевичу.
О печальном известии сообщили в Союзе художников Николаевской области.
— С большой грустью сообщаем, что ушла в вечность яркая женщина современности, талантливая и неповторимая художница Серафима Федоровна... Наши соболезнования семье, коллегам, горожанам... Вечная память, — сказано в сообщении.
Отметим, что в эфире 19 октября Александр Сенкевич рассказал, что от коронавирусной болезни скончалась его родная тетя, проживавшая в Кишеневе.
афима Сенкевич жила и работала в Николаеве с 1970 года. В этом же году она стала членом Николаевской организации Союза художников Украины. Серафима Сенкевич была мастером пейзажа, портета и натюрморта. По ее инициативе был организован клуб женщин-художниц, открыт выставочный зал при Николаевском филиале Киево-Могилянской Академии.
В 1993 году Серафиме Федоровне Сенкевич присвоено звание Заслуженного деятеля культуры Украины. Многочисленные персональные выставки проходили в Николаеве и Киеве.
Произведения художницы представлены в музейных и частных коллекциях в Украине, Молдавии, России, Венгрии, Словакии, Франции, Германии, США , Японии и других странах.
Редакция НикВестей выражает искренние соболезнования родным и близким Серафимы Сенкевич
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
|
Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.Максим Коваль
|
Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?Станислав Мартиросов