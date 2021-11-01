В Нидерландах возвращают обязательное ношение масок в общественных местах из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Власти также призовут жителей страны работать из дома хотя бы половину рабочего времени.

Об этом сообщает телеканал NOS.

По данным источников телеканала, с пятницы, 5 ноября, правительство Нидерландов планирует вернуть обязательное ношение масок в некоторых общественных местах. В частности, средства защиты нужно будет надевать в муниципальных и правительственных зданиях, библиотеках, парикмахерских и салонах красоты. Собеседники издания не исключают, что это требование могут распространить и на магазины, однако окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Кроме того, утверждают источники телеканала, с пятницы расширится использование COVID-документов, так называемых санитарных пропусков. Они выдаются на основе сертификата о вакцинации, отрицательном тесте на коронавирус или справки о перенесенной инфекции. Эти документы могут стать обязательным при посещении тренажерных залов, бассейнов, зоопарков, парков развлечений и музеев, а также высших учебных заведений.

Власти Нидерландов также планируют призвать жителей страны по возможности работать из дома хотя бы половину своего рабочего времени.

Как отмечает NOS, официально об этих решениях объявят во вторник, 2 ноября, на пресс-конференции исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и представителей его кабинета.

Ранее Нидерланды принимали меры по усилению карантина в июле. Это было связано с распространением штамма «Дельта».