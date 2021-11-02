Индонезия первой в мире одобрила для экстренного использования вакцину от коронавируса американской компании Novavax. Эта вакцина не нуждается в хранении при экстремально холодных температурах.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление компании.

По словам индонезийских чиновников, одобрение вакцины «является важным шагом для государственной программы вакцинации», ведь препарат из-за его особенностей легче транспортировать в отдаленные точки островного государства.

Вакцина Novavax не нуждается в хранении при экстремально холодных температурах в отличие от других препаратов от коронавируса.

В Индонезии прогнозируют, что если иммунизация вакциной Novavax в стране покажет положительные результаты, это будет способствовать ее одобрению и использованию в других развивающихся странах.

В марте 2021 г. сообщалось, что вакцина Novavax показала эффективность 96,4% против начального варианта коронавируса, и 86,3% — против британского штамма.

Напомним, в феврале Украина договорилась с индийской компанией Serum Institute об увеличении объемов поставок вакцины от коронавируса NovaVax.