Китай будет использовать роботов для контроля за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом во время зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

Об этом передает Dnevnik.

На играх будут присутствовать два типа роботов. Один из них будет использоваться для дезинфекции зала, а другой будет напоминать зрителям надеть маски.

Китайские СМИ сообщили, что один робот распыляет дезинфицирующий туман, который попадает в систему вентиляции зала и может стерилизовать 36 квадратных метров за одну минуту. За одну зарядку можно одновременно продезинфицировать 1000 квадратных метров. У робота есть радар, который можно использовать для навигации по комнате и поиска участков, нуждающихся в дезинфекции.

Другой тип роботов может распознать, если кто-то не носит маску, и сказать человеку, о котором идет речь, надеть маску. Также есть устройство для дезинфекции рук. По словам организаторов, робот может выполнять работу трех-четырех добровольцев.

Благодаря работам количество волонтеров в зале сократится примерно до тысячи человек.

Зимние Олимпийские игры начнутся 4 февраля и продлятся до 20 февраля 2022 года.

Напомним, в Китае робот-стоматолог успешно провёл операцию по имплантированию пациенту двух напечатанных на 3D-принтере зубов.