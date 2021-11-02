Николаевцы пошли прививаться лишь оказавшись на грани увольнения и теперь вынуждены простаивать в очередях возле пунктов вакцинации.

Такой точки зрения придерживается депутат Николаевского горсовета Станислав Мартиросов в программе «Мiсто i свiт» на телеканале НИС-ТВ.

Политик напомнил, что в последнюю неделю Украина бьет все рекорды смертности от коронавируса, а значительная часть населения до сих пор верит в фейки про вакцины.

— Итак, Украина снова попадает в беду – корона просто свирепствует. Течение болезни на этот раз, а сейчас доминирует так называемая «дельта», гораздо тяжелее, чем было раньше. В разы больше стало нужно кислорода, потому что без него больные просто умирают. И с кислородом огромные проблемы. Количество просто свободных мест в ководных госпиталях стремительно близится к нулю, по словам председателя облгосадминистрации служба «скорой» ежедневно получает более 50 тысяч вызовов. На самом деле ситуация критическая. И единственным путём преодоления этой ситуации является вакцинация. И она сработает заметно только после того, как не менее 70% населения будет вакцинировано, — напирает член «ЕС».

Депутат заметил, что горожане пошли на прививку в последний момент, оттягивая его до последнего.

— Если не работает голос ума, то заработал кнут. Только под угрозой потери работы, возможности передвигаться, украинцы, а вместе с ними и николаевцы начали штурмовать пункты вакцинации, перегружая и без того перегруженную систему здравоохранения, — акцентировал политик.

Мартиросов добавил, что вакцина не является панацеей, однако все равно повышает шанс выжить при тяжелом течении болезни.

— Еще раз хочу повторить. Вакцинированные болеют. И умирают. Ни один из производителей вакцин вообще не дает гарантии того, что после применения их изделий человек не заболеет. Чуда не произойдет. Но производители дают определенную гарантию – от 50 до 85 процентов того, что привитые люди будут болеть легче, меньше будут попадать в больницы и меньше умирать. Лучший показатель — практика, — убеждает Станислав Мартиросов.

Ранее сообщалось, в последние дни в Николаеве значительно выросло количество людей, желающих сделать прививку от COVID-19.