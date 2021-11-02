В Николаеве за три недели выявили 7 незаконных врезок к системе ливневой канализации. Некоторые горожане даже не подозревают о нарушениях.

Об этом рассказал директор КП «ЭЛУ автодорог» Виталий Шевченко во время брифинга во вторник, 2 ноября, пишут НикВести.

По его словам, есть график, по которому сотрудники «ЭЛУ автодорог» осуществляют осмотр ливневых канализаций. В то же время он отмечает, что некоторые врезки невозможно выявить при осмотре и их находят уже во время ремонтных работ на коллекторе.

– За прошедшие три недели было выявлено 7 врезок, были полностью уничтожены трубы. После этого мы сделали контрольный проезд и смотрели на то, как эти жители подключаются в канализацию. Есть очень интересный факт, улица Гражданская, не помню точно адрес, 32 или 30, люди все эти годы платили за канализацию и не знали, что у них врезанная канализационная труба в ливневую, а не канализационную трубу. Это была ошибка мастеров, которые им когда-то строили. И нельзя сказать, что жители сознательно это делали, – рассказал Виталий Шевченко.

Он отметил, что даже две врезки по городу – это много, так как «река уже превратилась в грязь» и нужно с этим бороться.

– Есть случаи на предприятиях, когда в ливневку сливают непонятно что. Нашли, поломали, сейчас подали в природоохранную прокуратуру, пусть они дальше разбираются. Мы со своей стороны не можем оштрафовать, мы можем только найти и ликвидировать, а уже районная администрация, природоохранная прокуратура имеют право заниматься и в дальнейшем наказывать или не наказывать, они должны разобраться, знал ли об этом человек или нет, – сообщил он.

Ранее сообщалось, что власти Николаева совместно с активистами и предпринимателями провели рейд по берегам Южного Буга и Ингула на предмет незаконных врезок частной канализации.