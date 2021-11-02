По состоянию на 2 ноября в Николаевской области выявлено 710 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 87 309 (+710) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 54113 (+429);

Первомайск — 4547 (+58);

Южноукраинск — 2500 (+8);

Вознесенск — 2098 (+10);

Очаков — 1514.

На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 205 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболело детей до 18 лет за минувшие сутки — 69, за неделю — 408, что на 27,9% больше, чем за прошлую неделю (294 ребенка).

Заболевание COVID-19 установлено у 2667 (+7) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 38 человек.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 287, всего — 76360. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2383, за сутки — 19.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 1766 человек.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 1 ноября, зарегистрировали 19 455 новых случаев COVID-19.