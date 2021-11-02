По состоянию на 2 ноября в Николаевской области выявлено 710 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 87 309 (+710) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 205 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболело детей до 18 лет за минувшие сутки — 69, за неделю — 408, что на 27,9% больше, чем за прошлую неделю (294 ребенка).
Заболевание COVID-19 установлено у 2667 (+7) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 38 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 287, всего — 76360. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2383, за сутки — 19.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 1766 человек.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 1 ноября, зарегистрировали 19 455 новых случаев COVID-19.
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По состоянию на 2 ноября в Николаевской области выявлено 710 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 87 309 (+710) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 205 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболело детей до 18 лет за минувшие сутки — 69, за неделю — 408, что на 27,9% больше, чем за прошлую неделю (294 ребенка).
Заболевание COVID-19 установлено у 2667 (+7) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 38 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 287, всего — 76360. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2383, за сутки — 19.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 1766 человек.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 1 ноября, зарегистрировали 19 455 новых случаев COVID-19.