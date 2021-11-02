В Украине за минувшие сутки, 1 ноября, зарегистрировали 19 455 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки зафиксировано 700 смертей, госпитализаций — 3188, выздоровлений — 12 639.

Больше новых случаев в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Киеве (1738), Харьковской (1337), Львовской (1104) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 955 693 человека, выздоровели — 2 454 737, летальных исходов — 68 727.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 ноября отделение Николаевской городской больницы №3, предназначенное для лечения больных коронавирусом, заполнено на 99,6%. Сейчас там проходят лечение 155 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и еще 79 пациентов с подозрением.