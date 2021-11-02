Социологическая группа «Рейтинг» провела исследование и выяснила, что 43% опрошенных украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса, готовы — 18%, а 36% заявили, что уже привились (первой или второй дозой).

Результаты исследования были обнародованы во вторник, 2 ноября.

Относительное большинство тех, кто не хочет делать прививки, — это молодежь. В целом по сравнению с июлем 2021 года лояльность к вакцинации возросла. «Рейтинг» отмечает, что опрос проходил только среди взрослого населения Украины, тогда как официальная статистика количества вакцинированных выводится среди всего населения.

Кроме этого, 41% опрошенных украинцев волнуется из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 57% — не имеют таких опасений. Относительно здоровья своих близких и родных волнуются 77%, не волнуются 23%.

«Рейтинг» отметил, что с весны 2021 года уровень тревожности по поводу состояния своего здоровья в условиях пандемии несколько снизился. Высокие показатели волнения, как и в прошлые разы, фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин. Также те, кто уже вакцинировался, меньше боятся заболеть, чем те, кто только хочет это сделать.

Опрос проводился по телефону среди 2 500 совершеннолетних респондентов в период с 21 по 23 октября, которые проживают во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский озвучил два пути развития ситуации с коронавирусом для страны. Он не исключает введение полного локдауна в Украине.