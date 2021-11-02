Если уровень заболеваемости на Николаевщине достигнет 1300 случаев в сутки, в области объявят локдаун.

Об этом сказал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким во время онлайн-брифинга во вторник, 2 ноября, пишут НикВести.

Вероятно, речь идет о введении ограничений на передвижение и работу учреждений и заведений даже для вакцинированных.

— Обращаюсь ко всем людям. Чтобы вы придерживались правил и карантинных ограничений, чтобы мы не зашли в локдаун. Это решение будет принято, если мы будем иметь больше 1300 заболеваний в день. Я предупреждаю, я не хочу этого делать, но это будет, — сказал Виталий Ким.

Он также ответил на жалобы людей о том, что в больницах нет условий вроде наличия чайников и т.п. Глава ОГА отметил, что сейчас идет речь о спасении жизней, а не комфорте.

Напомним, по состоянию на 2 ноября в Николаевской области выявлено 710 новых подтвержденных случаев коронавируса.

3о октября в Николаевской области был зафиксирован антирекорд — за сутки выявили 939 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Также 1 ноября отделение Николаевской городской больницы №3, предназначенное для лечение больных коронавирусом, было заполнено на 99,6%.