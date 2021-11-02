Пользование BlaBlaCar станет частично платным для пассажиров в Украине в конце этого года или в начале следующего.

Изменения анонсировал сооснователь компании Николя Брюссон в интервью для РБК-Украина.

Платформа для поездки с попутчиками будет пытаться монетизироваться в обозримом будущем.

— Стратегическое решение о переходе карпулинга BlaBlaCar в Украине на платную основу уже принято, осталось определиться с датой. В любом случае, это не за горами — среди вариантов мы рассматриваем декабрь 2021 года или февраль-март 2022-го, — прояснил нюансы Николя Брюссон.

Чтобы получить стабильный доход сервис вводит для пассажиров новое условие: они оплачивают дополнительную сумму при заказе поездки.

— Для пассажиров появится комиссия при онлайн-бронировании поездки на платформе. Этот сбор будет полностью возвращаемым, если водитель или пассажир отменяют поездку. При этом оплата самой поездки, как и раньше, будет осуществляться наличными непосредственно водителю, — успокоил один из учредителей компании.

Напомним, крупнейшая в мире платформа для поездок BlaBlaCar купила украинскую компанию по автоматизации автобусных пассажирских перевозок Octobus.