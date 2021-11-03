Компания Facebook Inc объявила во вторник, что прекращает функционирование своей системы распознавания лиц, которая автоматически идентифицирует пользователей на фотографиях и видео.

Как сообщает Reuters, причиной стал рост обеспокоенности общества относительно использования такой технологии.

Как отметил вице-президент по искусственному интеллекту Facebook Джером Пезенти, регуляторы все еще находятся в процессе формулирования четкого набора правил, регулирующих использование этой технологии.

— На фоне этой постоянной неопределенности мы считаем, что ограничить использование распознавания лиц узким набором случаев использования уместно, — подчеркнул Джером Пезенти.

В частности, критики утверждают, что технология распознавания лиц, которая популярна среди розничных продавцов, больниц и других компаний в целях безопасности, может поставить под угрозу конфиденциальность, а также может быть использована маргинализированными группами и угрожает распространению навязчивого наблюдения.

Компания сообщила, что настройки распознавания лиц на сайте социальных сетей выбрали более трети ежедневных активных пользователей Facebook, и теперь это изменение удалит «шаблоны распознавания лиц» других более 1 миллиарда человек.

Удаление коснется пользователей во всем мире и, как ожидается, завершится к декабрю.

Напомним, во время виртуального мероприятия Facebook Connect 2021 глава компании Марк Цукерберг объявил о том, что компания меняет свое название на Meta.