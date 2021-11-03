На юге Мадагаскара зафиксирована вспышка голода, связанная с изменением климата.

Об этом говорится в заявлении Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) и пресс-службы ООН.

— У нас есть несколько мест, похожих на голод, но это, по сути, единственный — возможно, первый голод на Земле, обусловленный изменением климата, — сказал заместитель директора ВПП ООН на Мадагаскаре Ардуино Мангони.

В других странах — в Йемене, Южном Судане и Эфиопии – голод вызван конфликтами.

— Имеем несколько острых явлений, таких как... засухи в течение последних пяти лет, феномен песчаных бурь, вероятно, обусловлен эрозией почвы и обезлесиванием в течение последних 20-30 лет, и, конечно, последствия COVID-19, — добавил представитель ВВП.

Посетив чрезвычайный центр питания на юге страны, сотрудник ВПП отметил, что столкнулся с «безрадостным молчанием; дети просто смотрят на тебя… — действительно кожа и кости».

— Я работал с КПН в нескольких странах континента, в нескольких чрезвычайных ситуациях, включая Демократическую Республику Конго, Центральноафриканскую Республику, Дарфур, но никогда не видел детей в такой ситуации, — сказал представитель ВВП.

Ардуино Мангони объяснил, что регион пострадал от сильнейшей засухи за последние 40 лет.

В общей сложности на Мадагаскаре от разных проявлений голода страдает около 1,3 млн жителей.

Напомним, количество людей, страдающих от голода из-за войны, пандемии коронавируса и климатических изменений, возросло за год на четверть и составляет сейчас более 800 миллионов.