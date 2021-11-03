В Николаевской области снова выявили сливочное масло с содержанием немолочного жира, которое продавали в одном из магазинов Арбузинки.

Об этом сообщили в управоении Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Так, инспекторами Арбузинского управления Госпродпотребслужбы при проведении внепланового инспектирования магазина ФЛП Злоба И.В. был отобран образец сладкосливочного масла «Крестьянское» 73% жира, производитель «Богодуховский молзавод» (город Богодухов, Харьковская области).

– По результатам исследований, проведенных испытательной лабораторией Николаевской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы, установлено несоответствие образца вышеупомянутого масла требованиям ДСТУ 4399:2005 по массовой доле немолочного жира в жировой фазе масла 65,0%, – говорится в сообщении

Ранее сообщалось, чт о в Николаевской области в двух гимназиях Казанковского поселкового совета выявили сливочное масло с содержанием немолочного жира.