ЧНУ имени Петра Могилы приглашает на заочную форму обучения в Учебно-научный институт последипломного образования, который успешно функционирует уже почти 20 лет.
Об этом сообщает медиацентр университета.
Институт обеспечивает заочную форму образования и курсы повышения квалификации по всем аккредитованным специальностям. Деятельность института обеспечивают 35 кафедр университета, где работают более 373 преподавателей.
Бакалавр и магистр — две образовательно-профессиональных программы, по которым предлагает обучение Институт. Бесспорным преимуществом обучения на заочке ЧНУ имени Петра Могилы является возможность одновременно работать и получать образование (всего 3 сессии по 2 недели). Если вы работаете во время обучения, можете оформить оплачиваемые отпуска во время вызовов на сессию. Преимуществом также является и ценовая политика, ведь стоимость обучения на заочной форме значительно ниже, чем на дневной.
Неважны страна, регион проживания или место работы студента — специалисты института осуществляют постоянное информационное сопровождение студентов на протяжении всего периода обучения.
Кроме того, определенная категория поступающих может получить льготное кредитование для получения высшего образования под 3% годовых, с выплатой по окончании обучения и списанием части суммы процентов при наличии детей или списанием суммы кредита с отработкой.
Лица с инвалидностью могут пройти обучение на средства Фонда социальной защиты инвалидов. Как отмечает директор Учебно-научного института последипломного образования Анна Норд, на сегодняшний день ЧНУ имени Петра Могилы имеет наибольшее в Украине количество лиц с инвалидностью, которые учатся на средства Фонда. Облегчает обучение лицам с особыми физическими потребностями специально созданы комфортные условия обучения в ЧНУ имени Петра Могилы: пандусы, оснащенные санузлы, использование дистанционной системы обучения «Moodle 3.9» и т. д.
Продолжительность обучения на бакалавра зависит от образования, которое предварительно получил поступающий:
Получить образование магистра можно за:
Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии» и «291 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии».
Также Институтом последипломного образования ЧНУ осуществляется повышение квалификации по более чем 30 направлениям подготовки. Ежегодно на базе Могилянки осуществляется профессиональная переподготовка уволенных в запас кадровых военных Вооруженных Сил Украины и других силовых структур, членов их семей и содействие их трудоустройству. Также на базе института проходили курсы тематического усовершенствования врачей. Тематика курсов и частота проведения формируется в соответствии с запросом. По окончании все слушатели получают свидетельство о повышении квалификации государственного образца.
Актуальная информация о заочном образовании и курсах размещена на сайте университета, а также на страницах Учебно-научного института последипломного образования ЧНУ имени Петра Могилы в соцсетях Инстаграм и Фейсбук.
Контактные телефоны:
+38 (0512) 76-55-59
+38(050) 025 32 07
Viber: (093) 329 25 04
e-mail: 5.103ipo@gmail.com
Место нахождения:
ул. 1-я Военная, 2, г. Николаев, 54003
(10-й корпус, каб. № 10-104)
Информация опубликована в рамках договора
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ЧНУ имени Петра Могилы приглашает на заочную форму обучения в Учебно-научный институт последипломного образования, который успешно функционирует уже почти 20 лет.
Об этом сообщает медиацентр университета.
Институт обеспечивает заочную форму образования и курсы повышения квалификации по всем аккредитованным специальностям. Деятельность института обеспечивают 35 кафедр университета, где работают более 373 преподавателей.
Бакалавр и магистр — две образовательно-профессиональных программы, по которым предлагает обучение Институт. Бесспорным преимуществом обучения на заочке ЧНУ имени Петра Могилы является возможность одновременно работать и получать образование (всего 3 сессии по 2 недели). Если вы работаете во время обучения, можете оформить оплачиваемые отпуска во время вызовов на сессию. Преимуществом также является и ценовая политика, ведь стоимость обучения на заочной форме значительно ниже, чем на дневной.
Неважны страна, регион проживания или место работы студента — специалисты института осуществляют постоянное информационное сопровождение студентов на протяжении всего периода обучения.
Кроме того, определенная категория поступающих может получить льготное кредитование для получения высшего образования под 3% годовых, с выплатой по окончании обучения и списанием части суммы процентов при наличии детей или списанием суммы кредита с отработкой.
Лица с инвалидностью могут пройти обучение на средства Фонда социальной защиты инвалидов. Как отмечает директор Учебно-научного института последипломного образования Анна Норд, на сегодняшний день ЧНУ имени Петра Могилы имеет наибольшее в Украине количество лиц с инвалидностью, которые учатся на средства Фонда. Облегчает обучение лицам с особыми физическими потребностями специально созданы комфортные условия обучения в ЧНУ имени Петра Могилы: пандусы, оснащенные санузлы, использование дистанционной системы обучения «Moodle 3.9» и т. д.
Продолжительность обучения на бакалавра зависит от образования, которое предварительно получил поступающий:
Получить образование магистра можно за:
Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии» и «291 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии».
Также Институтом последипломного образования ЧНУ осуществляется повышение квалификации по более чем 30 направлениям подготовки. Ежегодно на базе Могилянки осуществляется профессиональная переподготовка уволенных в запас кадровых военных Вооруженных Сил Украины и других силовых структур, членов их семей и содействие их трудоустройству. Также на базе института проходили курсы тематического усовершенствования врачей. Тематика курсов и частота проведения формируется в соответствии с запросом. По окончании все слушатели получают свидетельство о повышении квалификации государственного образца.
Актуальная информация о заочном образовании и курсах размещена на сайте университета, а также на страницах Учебно-научного института последипломного образования ЧНУ имени Петра Могилы в соцсетях Инстаграм и Фейсбук.
Контактные телефоны:
+38 (0512) 76-55-59
+38(050) 025 32 07
Viber: (093) 329 25 04
e-mail: 5.103ipo@gmail.com
Место нахождения:
ул. 1-я Военная, 2, г. Николаев, 54003
(10-й корпус, каб. № 10-104)
Информация опубликована в рамках договора