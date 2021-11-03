ЧНУ имени Петра Могилы приглашает на заочную форму обучения в Учебно-научный институт последипломного образования, который успешно функционирует уже почти 20 лет.

Об этом сообщает медиацентр университета.

Институт обеспечивает заочную форму образования и курсы повышения квалификации по всем аккредитованным специальностям. Деятельность института обеспечивают 35 кафедр университета, где работают более 373 преподавателей.

Бакалавр и магистр — две образовательно-профессиональных программы, по которым предлагает обучение Институт. Бесспорным преимуществом обучения на заочке ЧНУ имени Петра Могилы является возможность одновременно работать и получать образование (всего 3 сессии по 2 недели). Если вы работаете во время обучения, можете оформить оплачиваемые отпуска во время вызовов на сессию. Преимуществом также является и ценовая политика, ведь стоимость обучения на заочной форме значительно ниже, чем на дневной.

Неважны страна, регион проживания или место работы студента — специалисты института осуществляют постоянное информационное сопровождение студентов на протяжении всего периода обучения.

Кроме того, определенная категория поступающих может получить льготное кредитование для получения высшего образования под 3% годовых, с выплатой по окончании обучения и списанием части суммы процентов при наличии детей или списанием суммы кредита с отработкой.

Лица с инвалидностью могут пройти обучение на средства Фонда социальной защиты инвалидов. Как отмечает директор Учебно-научного института последипломного образования Анна Норд, на сегодняшний день ЧНУ имени Петра Могилы имеет наибольшее в Украине количество лиц с инвалидностью, которые учатся на средства Фонда. Облегчает обучение лицам с особыми физическими потребностями специально созданы комфортные условия обучения в ЧНУ имени Петра Могилы: пандусы, оснащенные санузлы, использование дистанционной системы обучения «Moodle 3.9» и т. д.

Продолжительность обучения на бакалавра зависит от образования, которое предварительно получил поступающий:

4 года — на основе полного общего среднего образования;

3 года — на основе диплома младшего специалиста, бакалавра, специалиста или магистра по непрофильной специальности;

2 года — на основе диплома младшего специалиста по профильной специальности.

Получить образование магистра можно за:

1,5 года — на основе диплома бакалавра или специалиста;

2 года — на основе диплома бакалавра или специалиста для обучения на специальностях «151

Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии» и «291 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии».

Также Институтом последипломного образования ЧНУ осуществляется повышение квалификации по более чем 30 направлениям подготовки. Ежегодно на базе Могилянки осуществляется профессиональная переподготовка уволенных в запас кадровых военных Вооруженных Сил Украины и других силовых структур, членов их семей и содействие их трудоустройству. Также на базе института проходили курсы тематического усовершенствования врачей. Тематика курсов и частота проведения формируется в соответствии с запросом. По окончании все слушатели получают свидетельство о повышении квалификации государственного образца.

Актуальная информация о заочном образовании и курсах размещена на сайте университета, а также на страницах Учебно-научного института последипломного образования ЧНУ имени Петра Могилы в соцсетях Инстаграм и Фейсбук.

Контактные телефоны:

+38 (0512) 76-55-59

+38(050) 025 32 07

Viber: (093) 329 25 04

e-mail: 5.103ipo@gmail.com

Место нахождения:

ул. 1-я Военная, 2, г. Николаев, 54003

(10-й корпус, каб. № 10-104)

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