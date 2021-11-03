До конца года в Николаеве планирую принять положение о конкурсном отборе инвестора для выкупа участка земли в промзоне Заводского района.

Об этом 3 ноября рассказал первый вице-мэр Николаева Виталий Луков на заседании рабочей группы по отселению жителей домов на улице Заводская, 35, пишут НикВести.

Как сообщалось, жильцы данных домов неоднократно жаловались на соседство с транспортной галереей Николаевского комбината хлебопродуктов и требовали от властей Николаева отселить их.

Жилые дома на Заводской среди промзоны

Виталий Луков рассказал, что до 1 декабря текущего года на рассмотрение сессии горсовета должны вынести проект решения об утверждении программы развития промышленных зон Заводского района до 2023 года. Программу разрабатывал Департамент экономического развития, а сейчас она находится на согласовании в Департаменте финансов.

Вместе с программой на рассмотрение депутатов вынесут и положение о проведении конкурсного отбора среди инвесторов на вышеуказанных объектов.

Напомним, что 24 сентября 2019 года в Николаеве состоялось открытие зернового терминала корейской компании Posco International и украинской Orexim Group в Николаевском морском порту.

Posco International (штаб-квартира — Сеул) — одна из крупнейших корейских торговых корпораций, торговое подразделение южнокорейского сталелитейного конгломерата POSCO. Развивает бизнес в трех основных сегментах: международная торговля, развитие добычи сырья и менеджмент проектов.

Мощности элеваторного комплекса составляют 142 тысячи тонн. Зерновой терминал «НКХП» имеет 3 линии и 5 точек приема автотранспорта, мощностью приемки 7 200 тонн в сутки. Одновременная разгрузка — 14 железнодорожных вагонов, 6 800 т/сутки.

Во время открытия отмечалось, что открытие зернового терминала даст Николаеву 200 высокооплачиваемых рабочих мест, а также будет пополнять государственный и местные бюджеты налогами.

Как сообщалось, вечером 21 июля жители домов по улице Заводской собрались на акцию протеста в районе предприятия «НКХП» Зерновой терминал. Люди перекрыли дорогу, ведущую в порт.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич вчера, 22 июня, заявил, что в Николаеве на сегодня нет возможности отселить жителей дома по улице Заводской, 35.

Гипотетический (его еще на разработали — прим.) инвестпроект предполагал передачу с домами в промзоне на Заводской и часть земли под детским садиком частному бизнесу, который взамен построит новое жилье. Но возникла сложность, поскольку детский садик находится в собственности Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, а ГПЗКУ из-за судебных процессов запрещено отчуждение имущества.

Ранее жители выступили на исполкоме с требованием дать им новое жилье, так как под их окнами идет строительство зерновой галереи Николаевского терминала хлебопродуктов в морском торговом порту, в противном случае они будут устраивать акции протестов.

Также данный вопрос поднимался на заседании градостроительного совета, где мэрии было рекомендовано принять меры по отселению жителей 3 домов в связи с расширением порта.

Руководство филиала Posco International считает, что решение проблемы с отселением жителей дома по улице Заводской, 35, которые возмущены соседством с транспортной галереей Николаевского комбината хлебопродуктов, а также падением стоимости их жилья из-за расширения порта, кроется в общих усилиях горсовета, облгосадминистрации и Кабмина для создания нового инвестпроекта.