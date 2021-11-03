На Николаевщине рабочие группы по выявлению объектов, работающих с нарушениями условий карантина, за день выписали 24 админпротокола.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Всего за прошедшие сутки, 2 ноября, проведено 294 проверки по выявлению объектов, работающих с нарушениями условий карантина. Было проверено 54 заведения торговли продовольственными и непродовольственными товарами, 24 заведения общественного питания, 1 агропродовольственный рынок, 1 детское дошкольное заведение, 1 заведение общего среднего образования, 4 аптеки/оптики, 9 салонов красоты/парикмахерских.

По результатам проверок выявлено 24 объекта, работавших с нарушениями, составлено 24 административных протоколов, составлено 5 предписаний об устранении нарушений.

Ранее сообщалось, что в связи с карантинными ограничениями мобильные бригады проверили продуктовые магазины в Заводском и Центральном районах Николаева.