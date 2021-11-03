ВОЗ выступила с настоятельным призывом разработать вакцину против бактериальной инфекции, от которой ежегодно умирают 150 тысяч младенцев.

Об этом пишет Le Figaro.

Согласно отчету организации ООН и Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM), стрептококки группы B (СГБ), вызывающие сепсис и менингит, представляют собой гораздо большую проблему для здоровья, чем считалось ранее.

В отчете говорится, что этот тип бактерий является причиной 500 тысяч преждевременных родов в год и многих необратимых заболеваний. Жертвами этих бактерий становятся до 150 тысяч младенцев каждый год.

— Это новое исследование показывает, что стрептококки группы B представляют собой недооцененную угрозу для выживания и благополучия новорожденных, что оказывает разрушительное воздействие на множество семей по всему миру, — сказал иммунолог ВОЗ Филипп Ламбах.

В среднем 15% беременных женщин, или около 20 миллионов в год, являются носителями этого типа бактерий, присутствующих во влагалище. Бактерии могут передаваться плоду через околоплодные воды и во время родов, если ребенок проходит через влагалищный канал. Ежегодно 40 тысяч детей страдают неврологическими расстройствами, вызванными стрептококками группы B. В настоящее время женщины с СГБ лечатся антибиотиками во время родов, чтобы снизить риск заражения ребенка. Но процедура не подходит во многих странах.

Как сообщалось, в мире от COVID-19 умерло уже более 5 млн человек. Это заявила Всемирная организация здравоохранения.