Компания Microsoft решила объединить собственные программные продукты в единую метавселенную – онлайн-мир, где с помощью средств дополненной и виртуальной реальности люди будут взаимодействовать между собой.

Об этом пишет hromadske.

Первый прототип метавселенной компания уже отправила тестировать. В него вошли Microsoft Teams и онлайн-чат. Кроме этого, к программе должны быть подключены еще ряд продуктов Microsoft, в частности PowerPoint и Excel. Компания также представила новые функции Microsoft Teams, которые помогут сотрудникам создавать виртуальное пространство для встреч.

В этой технологии будут применяться программное обеспечение Microsoft под названием Mesh, позволяющее использовать дополненную и виртуальную реальность с помощью очков. Исполнительный директор Microsoft Сатя Наделла говорит, что общество еще не скоро будет полноценно воспринимать метавселенную как неотъемлемую часть своей жизни. Но он считает, что современные технологии позволяют сделать онлайн мир доступным уже сейчас.

Ожидается, что первая версия метавселенной Microsoft станет доступна для широкого использования уже в первой половине 2022 года.

Напомним, компании Microsoft и NVIDIA объединили усилия и создали крупнейший на данный момент искусственный интеллект, способны обрабатывать и имитировать человеческую речь.