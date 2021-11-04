Президент США Джо Байден заявил, что полноценная кампания по вакцинации детей начнется со следующей недели, которая охватит 28 миллионов маленьких пациентов.

Об этом он сказал во время телеобращения в среду из Белого дома, сообщает Укринформ.

— В течение месяцев мы планировали и готовились к вакцинации наших детей. Наша программа активизируется на этой неделе, и каждый день будет отправляться (по стране – ред.) все больше доз, чтобы мы смогли запустить ее на полную на следующей неделе, — заявил президент США.

Он сообщил, что в стране для иммунизации маленьких детей разворачивается 20 тысяч пунктов, что позволит прививать около 28 миллионов новых пациентов.

— Это, в том числе, места, которые родители хорошо знают и которым доверяют - их местные аптеки, их педиатры, семейные врачи и детские больницы, — уточнил Джо Байден.

Президент подчеркнул, что утвержденная вакцина является безопасной и эффективной.

— Поэтому вакцинируйте своих детей, чтобы защитить себя, защитить других, остановить распространение вируса и помочь нам преодолеть эту пандемию, — подчеркнул президент США.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины разрешило вакцинацию от COVID для детей старше 12 лет. Речь идет о вакцинации тех, кто не относится к группам риска.