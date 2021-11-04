В Вознесенском горсовете на внеочередной сессии собираются уволить старосту сел Раковое и Новогригорьевка. Местные жители считают, что решения принимаются без их ведома и поднимают вопрос о выходе из громады.

Об этом сообщает «Вознесенський Вісник» в Facebook.

Так, внеочередную сессию планируют созвать 5 ноября. На ней рассмотрят вопрос увольнения старосты сел Раково и Новогригорьевку Натальи Кучеренко. На ее должность хотят назначить Риту Жукову, жительницу села Трикраты.

– С 2016 года Жукова Рита Сергеевна занимала должность старосты сел Трикраты, Актово, Вольный Яр, Заря Александровского поселкового совета, но после местных выборов 2020 года была уволена. Женщина пользуется уважением и авторитетом в своем селе, зарекомендовала себя как активная и нацелена на различные общественные инициативы, – говорится в сообщении.

Наталья Кучеренко

Публичных объяснений по поводу такого решения от городского головы предоставлено не было. Сообщается, что Наталья Кучеренко написала заявление на увольнение по согласию сторон. В чате громады у местных жителей сел Вознесенской громады возникают вопросы, почему никто не информирует жителей по этому вопросу и почему назначают старосту не из местных. Прозвучали даже инициативы о выходе из состава общины.

– Уважаемый Евгений Величко и ваша команда, вы поступили очень непорядочно по отношению к нашей старосте и к нашей громаде. Нам не нужен чужой человек, нас Кучеренко Н. В. устраивала полностью и из двух сел можно выбрать старосту. Вы нас всех так не считаете, что даже не соизволили поинтересоваться нашим мнением. Люди поднимают вопрос об отсоединении от города, – высказалась жительница Елена.

Напомним, что депутат Вознесенского горсовета Иван Черноморец написал на журналиста «Вознесенского вестника» Сергея Потушинского заявление в полицию из-за того, что он якобы незаконно посещает заседание рабочей группы. Свои действия он аргументировал тем, что журналист работает в незарегистрированном СМИ, пользуясь при этом удостоверением, выданным одесским изданием «Избирком».