В селе Мазурово Николаевской области хотят снести памятник начальнику дивизии Красной армии Василию Чапаеву, попадающий под декоммунизацию.

Однако часть жителей выступает против демонтажа, сообщает «Суспільне».

Памятник Василию Чапаеву установили в селе Мазурово в 1975 году. По словам главы Кривоозерской объединенной территориальной громады Павла Бузинского, на момент изготовления памятник стоил почти 14 тысяч рублей. Сейчас скульптура находится на балансе Кривоозерского поселкового совета. С начала действия закона о декоммунизации вопрос о сносе памятника подняли впервые.

Информацию о памятнике обнародовала общественная организация (ОО) «Декоммунизация Украина». Глава организации Вадим Поздняков говорит, что монумент Василия Чапаева подпадает под действие закона о декоммунизации.

— Он — участник установления советской власти, он воевал за большевиков. Да, он не воевал на территории Украины, но этот персонаж не имеет никакого отношения к Украине. То есть он четко подпадает под действие закона и ему не место в Украине, — рассказал Вадим Позняков.

Некоторые жители Мазурово не согласны со сносом памятника. Василий Максимчук, живущий в селе с 1963 года, считает памятник «местной реликвией».

— Я здесь живу, я не позволю, чтобы его сняли. Это наша реликвия, наша гордость села. Гордость, потому что раньше был колхоз «Чапаева» и он так и останется. А он был полководцем, — сказал Василий Максимчук.

Вопрос о демонтаже памятника подняли на собрании села с участием старосты и главы Кривоозерской громады. Мнения разделились.

Учительница истории Ирина Кобыльчак выступила за снос памятника. Говорит, что личность Василия Чапаева никакого отношения к селу Мазурово не имеет.

— Есть закон Украины о декоммунизации, во-первых. Во-вторых, Чапаев командир стрелковой дивизии, позже ее назвали 25-й чапаевской дивизией российской большевистской армии. Большевики, которые проводили тот режим, который сейчас осуждается в Украине, — рассказала Ирина Кобыльчак.

Против сноса памятника выступила староста Мазуровского старостинского округа Ольга Карагенова.

— Он нам не мешает. Кому легче станет от того, что он уйдет отсюда? Кому легче станет от этого? Скажите? — поинтересовалась она.

Староста села Ольга Карагенова и председатель ОТГ Павел Бузинский

Глава Кривоозерской ОТГ Павел Бузинский считает, что нужно действовать по закону. Ответственность за демонтаж памятника несет поселковый совет — он должен нанять технику.

— Позиция, вы видите, очень полярных мнений и предложений. Большинство требует оставить памятник, как историческое наследие бывшего Советского Союза. Я считаю, что закон превыше всего. Громаду будем стараться убеждать в том, что мы живем в независимом, совсем другом государстве, имя которой независимая Украина, — сказал Павел Бузинский.

Вопрос о сносе памятника будет вынесен на сессию поселкового совета 30 ноября. В дальнейшем планируют создать музей под открытым небом, где и разместят скульптуру Чапаева.