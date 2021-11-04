Завтра, 5 ноября, дипломаты ЕС пересмотрят список стран, для чьих граждан одобрены путешествия в страны-члены альянса. Вероятно, Украина в нем не задержится.

Об этом пишет журналист «Радио Свобода» Рихард Йозвяк.

Учитывая эпидемситуацию в Украину, в Европе перестали считать Украину безопасной страной с позиции количества инфицированных и погибших от ковида.

— Завтра послы ЕС, скорее всего, исключат Украину из рекомендованного европейского списка безопасных стран. Исключение из списка должно состояться на следующей неделе, — передает корреспондент.

Напомним, в конце октября Евросоюз обновил «зеленый список» стран, гражданам которых разрешены туристические путешествия в страны ЕС. Украина осталась в списке.