Два крупнейших оператора мобильной связи в Соединенных Штатах отложили запуск сети 5G из-за опасений американского авиационного регулятора, что этот диапазон может представлять потенциальную угрозу безопасности самолетов.

Об этом сообщило в четверг американское издание The Wall Street Journal, передает Укринформ.

«Компании AT&T и Verizon Communications согласились отложить запланированное на 5 декабря развертывание сети с новым диапазоном частот 5G, чтобы иметь возможность поработать с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) для решения проблем по потенциальным препятствиям ключевым системам безопасности самолетов», — отмечается в сообщении. .

Операторы связи заявили в четверг, что откладывают запланированные развертывания 5G на месяц до 5 января. При этом они выразили надежду, что за этот период смогут уладить разногласия с FAA. В то же время, AT&T и Verizon отрицали утверждение авиационного регулятора о якобы опасности новой сети для электронных систем самолетов.

В авиационной отрасли США обеспокоены, что башни с новыми передатчиками 5G-сигнала могут создавать помехи для определенных автоматизированных систем самолетов, например помогающих самолетам приземляться в плохую погоду.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил изменения в план мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения. Сроки перенесли на 2022 год из-за недостаточного финансирования работ.