Сторонники движения QAnon приехали в Техас по случаю «великого возвращения» Джона Кеннеди-младшего, который не выжил при автокатастрофе 22 года назад.

Об этом передает EVZ.

За несколько дней мертвый сын президента прошлого века так и не объявился, однако люди не отчаиваются и надеются, что он появится чуть позже.

Согласно последнему заговору культа сторонников Дональда Трампа, QAnon, сын бывшего президент США Джона Фицджеральда Кеннеди, убитого в 1963 году, должен был появиться на месте убийства своего отца 58 лет назад. Эта экстравагантная теория придерживается убеждения, что Джон Ф. Кеннеди-младший раскроет, что он не погиб в авиакатастрофе в 1999 году, и что это поможет открыть новый период американской жизни.

Верующие в конспирологию уверены, что Кеннеди восстановит Трампа на президентской должности, а сам станет вице-президентом при нем.

Несколько фотографий, распространяемых в социальных сетях, демонстрируют толпу из нескольких десятков человек, некоторые из которых носят футболки с надписями «Трамп-Кеннеди 2024».

Заговор QAnon, зародившийся на онлайн-форумах, утверждает, что демократическая элита вовлечена в массовую торговлю детьми в целях сексуальной эксплуатации и что бывший президент Дональд Трамп разоблачит эту группу и прикажет арестовать и осудить ее членов.

Напомним, в США мужчина, фанат теории QAnon умертвил своих сына и дочь, заподозрив в них «‎змеиную ДНК».