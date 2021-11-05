В Первомайске, Южноукраинске, поселках Арбузинка и Луч вопрос о переименовании не рассматривали. Никаких писем с рекомендациями от омбудсмена Тараса Креминя администрации городов и поселков не получали.

Об этом сообщает «Суспільне».

Стоит отметить, что на сайте Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя была размещена информация о том, что языковой омбудсмен хочет переименовать ряд населенных пунктов в Николаевской области и уже направил соответствующие обращения руководителям местных советов.

По словам заместителя Южноукраинского городского головы Марии Дроздовой, письма от Креминя не получали, а в случае возможного переименования города, депутаты горсовета будут привлекать к обсуждению горожан. Вариантов нового названия еще не рассматривали.

– Из Facebook узнала, что предлагают название Південноукраїнськ, именно Тарас Креминь предлагает, насколько я понимаю. Наверное, будет рассматриваться такое название, – сказала Мария Дроздова.

По словам чиновницы, с юридической точки зрения переименовать город достаточно сложно, ведь нужно вносить изменения во все уставные документы всех управлений, департаментов, отделов, предприятий.

В Арбузинку письма от уполномоченного по защите государственного языка также не поступали. По словам секретаря Арбузинского поселкового совета Натальи Федоровой, возможность переименования поселка не рассматривали.

– Чтобы переименовать населенный пункт, я считаю, должны состояться общественные слушания. Многие могут быть против этого (переименование, – прим.). Но это точно не будет решать власть, а будут решать люди, – сказала Наталья Федорова.

Первомайский городской голова Олег Демченко отметил, что сегодня есть более важные вещи, чем тратить деньги на переименование города.

– Если бы это изменило что-то к лучшему... В первую очередь, нужно принимать во внимание мнение населения, – сказал Олег Демченко.

Также писем от омбудсмана не получал и глава Шевченковской объединенной территориальной громады, в состав которой входит поселок Луч Олег Пилипенко. По его словам, в поселке существуют более насущные потребности.

– Деньги на переименование населенного пункта выделяет громада. А в жизни местных жителей ничего от этого процесса кардинально не изменится: они не будут богаче, у них не изменится качество воды, дорога в их поселок не будет лучше, а мебель в школах не станет новее, – сказал Олег Пилипенко.

По его словам, в случае переименования населенных пунктов, инициатором этого процесса должны быть местные жители.

– Одно дело, когда населенный пункт имел определенное историческое название, а его изменили в советские времена, тогда это обосновано. Те населенные пункты, которые весь исторический промежуток своего названия не меняли, а конкретно поселок Луч, который до 1980-х годов был засекреченным объектом, переименовывать проблематично. Должны состояться определенные общественные обсуждения, – рассказал Олег Пилипенко.

По словам юриста Андрея Зинченко, существует разница между переименованием населенного пункта и переводом, если его название происходит из иностранного языка.

– В первую очередь, я бы рассматривал этот вопрос со стороны того, позволяют ли современные нормы украинского языка переводить топонимы, имеющие происхождение с других языков. В Украине есть огромное количество топонимов, которые происходят из огромного количества языков. С точки зрения языковых правил, насколько я помню, топонимы переводиться не должны, именно переводиться. Если мы переименовываем, то вопросов нет. Сделать это технически или юридически несложно, как показывает нам современная история Украины, – рассказал Андрей Зинченко.

Напомним, что в 2014 году нардепы от фракции «Свобода» предлагали Верховной Раде переименовать города Южный Одесской области и Южноукраинск Николаевской области в Південний и Південноукраїнськ.

За 5 лет до этого, в 2009 году «Блок Юлии Тимошенко» хотел переименовать Первомайск в Богополь, а Юноукраинск в Константиновск.