Международная команда орнитологов обнаружила новый вид и род танагры на юго-востоке Перу и на западе Боливии. Птица обитает на нижних склонах Анд.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Танагры входят в большое семейство танагровых (отряд воробьинообразных), которое состоит из более чем 370 видов певчих птиц. Почти все они обитают в южноамериканских тропиках.

Эти птицы демонстрируют широкий спектр расцветок оперения, пищевого поведения, вокализации и экотипов.

Недавно открытый вид, получивший название инти-танагра (Heliothraupis oneilli), населяет биорегион Юнгас — тропический и субтропический влажный широколиственный лес в Боливии и Перу.

На языке южноамериканских индейцев кечуа «инти» означает «Солнце». Так новый вид назвали из-за ярко-желтого окраса птицы. Об этом рассказал ведущий автор исследования, доктор Дэниел Лейн из Университета штата Луизиана (США).

По сравнению с большинством недавно обнаруженных новых видов пернатых, которые обычно незначительно отличаются от своих ближайших родственников, инти-танагра настолько отлична по внешнему виду и генетике, что орнитологи даже выделили птице отдельный род.

Инди-танагра — внутритропический мигрант. То есть птица мигрирует между участками среды обитания, не покидая тропиков.

Это редкость для воробьинообразных, считает соавтор исследования — доктор Райан Террилл. Инти-танагры размножаются в лиственных лесах на территории Боливии во время сезона дождей, который длится с ноября по март. И проводят сухой сезон, рассредоточившись по нижним склонам Анд, где в растительности преобладает бамбук.

Самцы инти-танагр — это канареечно-желтые птицы с черными полосами над глазами, лососево-розовым клювом и густым гребнем.

Самки в основном желтые с ярко-оранжевыми или розовыми клювами, но без черных «бровей» и гребня.

То, что эта уникальная ярко-желтая птица могла оставаться незамеченной орнитологами до недавнего времени, свидетельствует об удаленности районов, где она обитает. А также о важности продолжения орнитологических исследований в Южной Америке, заключили ученые.

Результаты исследования опубликовал журнал Ornithology.

Напомним, несколько лет назад в Эквадоре многонациональная команда орнитологов нашла новый вид колибри.