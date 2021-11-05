В город Первомайск Николаевской области приехали кардиохирурги из столицы. Теперь один будут проводить там приемы раз в полгода.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.

Виктор Шевечнко

Отмечается, что в выездном режиме столичные врачи работают много лет, а в Первомайск приехали по приглашению местных властей.

— Сейчас в условиях COVID-19 и локдауна для многих пациентов сложно передвигаться между городами. Поэтому мы хотим максимально упростить людям жизнь и приехали в Первомайск, чтобы консультировать местных жителей, чтобы им не нужно было ездить в другие города, — отметил завотделом Института сердца МОЗ Виктор Шевечнко.

Консультации врачи проводят преимущественно для кардиохирургических пациентов, которые нуждаются в оперативном вмешательстве или дообследовании в стационаре. Идет речь о пациентах с ишемической болезнью, клапанной патологией и нарушениями ритма сердца. Запись будет вестись заранее и постоянно на приемах у семейных врачей.

Главврач Первомайской больницы Олег Чекрыжев рассказал, что столичные коллеги будут осматривать местных жителей и, при необходимости, отбирать и приглашать на операции в Институт сердца.