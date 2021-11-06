Патриарха Варфоломея прооперировали в Нью-Йорке. Ему имплантировали стент.

Об этом сообщается в Twitter архиепископа Константинопольской православной церкви Элпидофора.

Патриарха Константинопольского Варфоломея уже выписали из больницы в Нью-Йорке.

— Мы благодарим Бога за то, что его Святейшество патриарх Варфоломей только что был выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке, — написал он и добавил, что Варфоломей «чувствует себя хорошо и пребывает в приподнятом настроении».

81-летний вселенский патриарх Варфоломей второй раз попал в больницу во время своего официального визита в США, который начался 23 октября. Ему проводили ангиограмму - исследование кровеносных сосудов.