Патриарха Варфоломея прооперировали в Нью-Йорке. Ему имплантировали стент.
Об этом сообщается в Twitter архиепископа Константинопольской православной церкви Элпидофора.
Патриарха Константинопольского Варфоломея уже выписали из больницы в Нью-Йорке.
— Мы благодарим Бога за то, что его Святейшество патриарх Варфоломей только что был выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке, — написал он и добавил, что Варфоломей «чувствует себя хорошо и пребывает в приподнятом настроении».
81-летний вселенский патриарх Варфоломей второй раз попал в больницу во время своего официального визита в США, который начался 23 октября. Ему проводили ангиограмму - исследование кровеносных сосудов.
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Патриарха Варфоломея прооперировали в Нью-Йорке. Ему имплантировали стент.
Об этом сообщается в Twitter архиепископа Константинопольской православной церкви Элпидофора.
Патриарха Константинопольского Варфоломея уже выписали из больницы в Нью-Йорке.
— Мы благодарим Бога за то, что его Святейшество патриарх Варфоломей только что был выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке, — написал он и добавил, что Варфоломей «чувствует себя хорошо и пребывает в приподнятом настроении».
81-летний вселенский патриарх Варфоломей второй раз попал в больницу во время своего официального визита в США, который начался 23 октября. Ему проводили ангиограмму - исследование кровеносных сосудов.