Вакцина против Covid-19 будет обязательной для несовершеннолетних в Коста-Рике.

Об этом заявили в министерстве здравоохранения этой страны.

Решение о том, что все дети и подростки должны быть вакцинированы против коронавируса вне зависимости от их согласия, приняли с формулировкой «защищая принцип наилучших интересов мальчиков, девочек».

— В нашей стране вакцины, включенные в основную таблицу, являются обязательными для несовершеннолетних, в том числе вакцины против ветряной оспы, полиомиелита, в последнее время против Covid-19, — добавили в Минздраве.

В настоящее время Коста-Рика вакцинирует всех граждан и жителей в возрасте от 12 лет и старше, и с 8 января 2022 года программа полной иммунизации станет обязательным условием для входа в множество заведений.

Согласно информации Фонда социального страхования Коста-Рики, почти три четверти детей в возрасте от 12 до 19 лет получили по крайней мере одну дозу вакцины против Covid-19.

В прошлом месяце в страну завезли 3,5 миллионов дополнительных доз Pfizer, которые будут вводиться детям и пожилым людям в 2022 году.

Напомним, Cейм Латвии принял поправку к закону о контроле за распространением коронавируса. Документ дает работодателям право увольнять сотрудников, которые не имеют COVID-сертификатов.