В течение 2020 и 2021 годов COVID-19 становился причиной смертью американских полицейских чаще, чем огнестрельное оружие, нападения и ДТП суммарно.

Об этом написал портал Futurism.

Согласно данным Братского ордена полиции, общее количество смертей офицеров от пандемии достигает 743 человек.

В то же время от преднамеренной и непреднамеренной стрельбы погибли 100 офицеров, и почти столько же погибло в результате автомобильных происшествий.

The New York Times пишет, что заставить полицейских проходить вакцинацию и постоянно носить маски — это вызов для многих городов, которым приходится бороться с сокращением сил полиции, ростом преступности и угрозами здоровью населения.

Например, по данным Chicago Tribune, Чикагский полицейский союз недавно подал иск, чтобы приостановить действие мандата на вакцинацию городских служащих от COVID. В Лос-Анджелесе почти 2600 членов полицейского союза заявили, что они получат религиозное освобождение от вакцинации, несмотря на тот факт, что все основные религиозные конфессии поддерживают вакцину.

Проблемы для городских властей усугубляет рост уровня насильственной преступности. Хотя власти хотят, чтобы полицейские были вакцинированы, они не могут рисковать потерять больше полицейских во время всплеска преступности. В ответ некоторые города, такие как Сан-Хосе, разрешают непривитым сотрудникам оставаться на своих постах до конца года с требованиями тестирования.

Напомним, в Офисе директора национальной разведки США опубликовали более подробный отчет о происхождении коронавируса по итогам 90-дневного расследования.