Еще один член ЕС может в ближайшее время легализовать эвтаназию. Если законопроект будет принят, Португалия присоединится к небольшой группе стран, где эвтаназия легальна.

Об этом пишет Jutarnji List.

Парламент Португалии проголосовал за легализацию эвтаназии во второй раз в этом году, утвердив пересмотренный закон, призванный разрешить возражения Конституционного суда.

По данным издания, депутаты проголосовали 138 за, 84 против и пять воздержавшихся, назвав обстоятельства, при которых врачи могут помочь пациентам с «тяжелыми, неизлечимыми и необратимыми заболеваниями» покончить с собой.

Конституционные судьи заблокировали первоначальный мартовский законопроект, назвав его слишком расплывчатым.

Если этот законопроект будет принят, Португалия присоединится к небольшой группе стран, в которых эвтаназия является законной, включая Испанию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург и Канаду. Закон Новой Зеландии о легализации эвтаназии должен вступить в силу в воскресенье после того, как в этой стране был проведен прошлогодний референдум. В Швейцарии разрешена помощь в самоубийстве, а в некоторых штатах США разрешены определенные формы смерти с медицинской помощью.

Президент Марсело Ребело де Соуза может наложить вето и, таким образом, потребовать пересмотра законопроекта, и его можно вернуть в Конституционный суд. Депутаты от оппозиции также могут потребовать судебного пересмотра, объяснив, что закон был составлен в поспешном порядке для включения в повестку дня парламента в преддверии внеочередных всеобщих выборов, намеченных на 30 января.

Сторонники легализации стремятся принять закон, потому что опасаются, что парламентское большинство может измениться после предстоящих досрочных выборов.

Напомним, в Испании вступил в силу закон об эвтаназии.