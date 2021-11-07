Под давлением переживших Холокост суд в Тель-Авиве постановил прекратить продажу с аукциона инструментов для татуировок, наносимых в концлагере Освенцим.

Об этом пишут Novinky.

Коллекция состоит из 14 тату-штампов и инструкции по применению от производителя Aesculap. Аукцион был запланирован на 9 ноября, и оценщики предполагали, что лот уйдет за 30-40 тысяч долларов.

Однако под давлением людей, переживших зверства нацистов, и их потомков, в среду, 3 ноября, суд постановил, что аукцион не будет продолжен.

Аукционный дом таким решением остался недоволен и заявил, что в Израиле нет закона, запрещающего продажу предметов, связанных с Холокостом.

Иерусалимский аукционист Меир Колман утверждает, что сделка была направлена на «повышение осведомленности». В интервью израильскому военному радио он отметил, что последним преуменьшает значение Холокоста.

— Я хочу, чтобы эти предметы попали в нужные руки и не исчезли со страниц истории, — заявил он.

Сами его дедушка и бабушка якобы пережили Холокост, а предложения приобрести набор в основном поступали из музеев в память о жертвах Холокоста. При этом, по его словам, у него есть документация, подтверждающая подлинность тату-коллекции.

Напомним, в Германии 100-летнему мужчине, который был охранником нацистского концлагеря Заксенхаузен к северу от Берлина, было предъявлено обвинение в причастности к убийству по 3518 эпизодами.