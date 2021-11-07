Самый богатый человек Земли Илон Маск устроил опрос в Twitter о продаже 10% своих акций компании Tesla на 21 миллиард долларов.

Он заявил, что примет решение о продаже пакета акций по результатам голосования.

— В последнее время очень много говорят о том, что нереализованная прибыль – это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla [...]. Заметьте, я не получаю зарплату или бонусы. У меня есть только акции и их продажа – единственный способ для меня платить налоги, – написал Илон Маск.

Как пишет Reuters, Маск таким образом отреагировал на предложенный в США налог для богатых людей, который затронет нереализованный прирост капитала.

До окончания голосования осталось 7 часов. По состоянию на 14:00 в опросе приняли участие более 2,9 миллиона человек. Пока лидирует предложение продать акции. За – 56,9% людей.

Напомним, что американский производитель электромобилей Tesla официально переносит свою штаб-квартиру в Техас. Ранее офис Tesla располагался в Кремниевой долине — городе Пало-Альто в Калифорнии.