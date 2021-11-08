На Соборной площади в Николаеве убрали кадки с живыми деревья. Теперь растения планируют высадить вдоль проспектов и на территории зеленых зон города.

Как рассказали в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, таким образом территорию площади освободили для установки там декораций к новогодним праздникам.

— Говорим «до свидания» деревьям в кадках. Растения в кадках, которые украшают Соборную площадь, переехали на локацию, которая приютила их в прошлом году. Такое решение позволяет подготовить центральное пространство для размещения главной елки и праздничных локаций, которые радуют горожан и туристов на Новый Год и Рождество, – сказано в сообщении.

Указывается, что вскоре коммунальные службы высадят живые деревья из кадок вдоль проспектов и на территории зеленых зон Николаева.

— Вскоре коммунальщики начнут высаживать их вдоль проспектов и на зеленых зонах нашего города. Это будет сделано с целью увеличить количество зеленых насаждений, улучшающих состояние окружающей среды Николаева. В освободившиеся кадки посадят новые деревья, которые будут гармонично смотреться на главной площади Николаева, – добавили в Департаменте ЖКХ.

Напомним, что кадки с живыми деревьями, которые по проекту должны быть установлены на Соборной площади в рамках ее реконструкции, привезли в Николаев в сентябре 2020 года и установили на празднование Дня города.

В марте 2021 года николаевская журналистка Елена Горячева опубликовала фото кадок с деревьями со внутреннего двора здания городского совета на которых видно, что часть деревьев не распустили почки и выглядят «мертвыми». Тогда мэр Николаева Александр Сенкевич заверил, что деревья в кадках, которые на зиму забрали с Соборной площади во внутренний двор мэрии, выжили.