В Японии сообщили, что зарегистрировали ноль смертей от коронавируса. Такого в стране не было целых 15 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские СМИ.

В воскресенье Япония не сообщила о смертельных случаях, связанных с коронавирусом. Впервые за 15 месяцев не зарегистрировано ни одного смертельного случая за сутки.

В тот же день заболело коронавирусом в стране162 человека, а общее число тяжело больных COVID-19 по стране составило 100 человек.

В столице правительство Токио сообщило о 21 новом заражении в воскресенье, что на единицу меньше, чем неделей ранее. Среднее значение новых случаев за семь дней в Токио составило 20,1 по сравнению с 24,6 неделей ранее.

В префектуре Осака, одном из наиболее пострадавших районов, зарегистрировано 39 новых случаев заражения вирусом.

Все эти цифры говорят о том, что страна успешно борется с коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 7 ноября в Николаевской области было выявлено 816 новых подтвержденных случаев коронавируса.