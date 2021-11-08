В Украине за минувшие сутки, 7 ноября, заразились коронавирусом 13 068 человек, умерли — 473.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за прошедшие сутки госпитализировали 3 532 человека, летальных исходов — 473, выздоровели — 8 200.
Больше всего заражений за сутки в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.
За все время пандемии в Украине заболели — 3 088 501 человек; выздоровели — 2 520 956, умерли — 72 557.
Напомним, 6 ноября в Николаевской области было выявлено 816 новых подтвержденных случаев коронавируса.
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В Украине за минувшие сутки, 7 ноября, заразились коронавирусом 13 068 человек, умерли — 473.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за прошедшие сутки госпитализировали 3 532 человека, летальных исходов — 473, выздоровели — 8 200.
Больше всего заражений за сутки в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.
За все время пандемии в Украине заболели — 3 088 501 человек; выздоровели — 2 520 956, умерли — 72 557.
Напомним, 6 ноября в Николаевской области было выявлено 816 новых подтвержденных случаев коронавируса.