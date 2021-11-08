Пользователи Twitter приняли участие в голосовании от самого богатого человека Земли Илона Маска относительно того, стоит ли ему продать 10% своих акций компании Tesla на 21 миллиард долларов.
За продажу акций пользователи отдали 57,9% голосов. Всего голосовании приняли участие 3 519 252 человека.
В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от налогов, поэтому Илон Маск решил запустить голосование, продавать ли ему 10% своих акций Tesla.
— Заметьте, я не получаю зарплаты или бонусы. У меня только акции, и их продажа – единственный способ для меня платить налоги, – отмечал Илон Маск.
Вероятно, он таким образом отреагировал на налог для богатых людей, который предложили в США. Он коснется нереализованного прироста капитала.
Напомним, что американский производитель электромобилей Tesla официально переносит свою штаб-квартиру в Техас. Ранее офис Tesla располагался в Кремниевой долине – городе Пало-Альто в Калифорнии.
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Пользователи Twitter приняли участие в голосовании от самого богатого человека Земли Илона Маска относительно того, стоит ли ему продать 10% своих акций компании Tesla на 21 миллиард долларов.
За продажу акций пользователи отдали 57,9% голосов. Всего голосовании приняли участие 3 519 252 человека.
В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от налогов, поэтому Илон Маск решил запустить голосование, продавать ли ему 10% своих акций Tesla.
— Заметьте, я не получаю зарплаты или бонусы. У меня только акции, и их продажа – единственный способ для меня платить налоги, – отмечал Илон Маск.
Вероятно, он таким образом отреагировал на налог для богатых людей, который предложили в США. Он коснется нереализованного прироста капитала.
Напомним, что американский производитель электромобилей Tesla официально переносит свою штаб-квартиру в Техас. Ранее офис Tesla располагался в Кремниевой долине – городе Пало-Альто в Калифорнии.